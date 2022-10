Nach Liebes-Aus: AJ Pritchards Ex teilt kryptische Zeilen

Wie steht es um Abbie Quinnen nach ihrer Trennung? Die Beziehung zwischen Strictly Come Dancing-Star AJ Pritchard (27) und Abbie ist endgültig vorbei. Nach seiner Teilnahme an einem Reality-TV-Format hat sich der Brite scheinbar in eine neue Frau verliebt. Nach seiner Trennung verblieb seine Ex Abbie geschockt und enttäuscht. Jetzt postete sie kryptische Zeilen, die auf ihre emotionale Situation hinweisen könnten.

Auf Instagram veröffentlichte die Beauty ein Zitat, welches auf AJ hindeuten könnte. "Eines Tages findest du die glücklichste Version von dir selbst und es wird sich lohnen", schrieb sie. Diese Zeilen könnten auf ihren Ex AJ anspielen, denn die Britin wurde ohne Vorwarnung vor einigen Wochen von ihm sitzen gelassen. Offenbar möchte Abbie damit jedem klar machen, dass sie aus dieser Situation als starke Frau rauskommen wird.

Bereits zuvor erzählte Abbie gegenüber The Sun, dass sie völlig zerstört und enttäuscht nach der Trennung war. Durch Textnachrichten habe Abbie von der anderen Frau erfahren. Nun sagte sie jedoch ermutigt, dass sie sich durch die Trennung nun "selbst wieder aufbauen müsse".

Instagram / abbiequinnen AJ Pritchards Freundin Abbie Quinnen

Instagram / abbiequinnen AJ Pritchard und Abbie Quinnen

Instagram / aj11ace AJ Pritchard mit seiner Freundin Abbie

