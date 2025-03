Bestätigen Zara und AJ Pritchard hier etwa ihre Verlobung?

AJ Pritchard (30) und Zara Zoffany bringen die Gerüchteküche zum Brodeln! Der Strictly Come Dancing-Star und das Model scheinen den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gegangen zu sein. Bei der Feier zu Zaras 30. Geburtstag am vergangenen Samstag lässt ein Instagram-Schnappschuss vermuten, dass sich die beiden verlobt haben. Das Foto, das ein Gast teilte, zeigt das Geburtstagskind mit einem funkelnden Diamantring an ihrer linken Hand. Dazu schrieb der Freund: "Miss Engaged", was so viel wie "Fräulein verlobt" bedeutet. Offiziell bestätigt wurde die Verlobung bisher jedoch noch nicht.

Für Fans ist dies jedoch nicht die erste Andeutung auf einen Heiratsantrag. Bereits im letzten Jahr hatten AJ und Zara während eines romantischen Trips in Paris für ähnliche Spekulationen gesorgt. Auf Social Media teilte die Reality-TV-Bekanntheit Fotos, auf denen die beiden verliebt vor dem Eiffelturm posierten. Ein Bild zeigte AJ anscheinend kniend vor seiner Freundin, was damals viel Aufsehen erregte.

Die Liebesgeschichte von AJ und Zara begann 2022, kurz nachdem sich der Tänzer von seiner Ex-Freundin Abbie Quinnen getrennt hatte. Nach nur wenigen Wochen zerstritten sich der Tänzer und seine damals neue Partnerin allerdings. Doch was zusammen gehört, findet auch zusammen – so auch AJ und Zara. Die beiden rauften sich wieder zusammen und scheinen ihre Liebe nun mit einer Verlobung besiegelt zu haben.

Anzeige Anzeige

Instagram / hamidahbrinkley Zara Zoffany im März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / zarazoffany AJ Pritchard und Zara Zoffany im Januar 2024 in Paris

Anzeige Anzeige