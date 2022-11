Nach Ehe-Aus: Bandelt Stefan Mross etwa mit Kate Merlan an?

Geht da etwa was? Erst vor wenigen Tagen gaben Stefan Mross (46) und Anna-Carina Woitschack (30) das Ende ihrer Ehe bekannt. Rund zwei Jahre lang waren die Schlagerstars verheiratet. Doch schon Wochen vor dem offiziellen Liebes-Aus wurde bereits über eine Trennung der Musiker spekuliert. Zuletzt zeigte sich Stefan hin und wieder gemeinsam mit Kate Merlan (35) auf Social Media – bandeln die beiden etwa miteinander an?

In den vergangenen Tagen war der 46-Jährige das ein oder andere Mal in der Instagram-Story des Reality-TV-Stars zu sehen. So waren die beiden unter anderem gemeinsam bei einem Chiropraktiker. Zudem teilte Kate auch Clips von sich und dem Musiker aus seinem Auto. Laut Informationen von Bild soll der gemeinsame Arztbesuch aus beruflichen Gründen, für ein geheimes Projekt, stattgefunden haben. Ob das auch für den Ausflug gilt, ist unklar.

Wie Stefan hat auch Kate erst vor Kurzem das Ende ihrer Ehe mit Ehemann Jakub Merlan-Jarecki (27) verkündet. Seither kämpfte die einstige Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin mit ihrem Liebeskummer. Eine Chance auf ein Liebes-Comeback gebe es aktuell nicht. "Ich weiß es nicht. Wir haben gerade nur selten Kontakt. Es ist alles nicht so einfach", erklärte sie im Promiflash-Interview bei Sam Dylans (31) Halloween-Party "Sweet House of Horror 2" in Köln.

Hofer, Günter / ActionPress Stefan Mross, TV-Moderator

Getty Images Stefan Mross, Sänger

Instagram / katemerlan Kate Merlan bei einem Festival, August 2022

