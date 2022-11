Auftritt mit Stefan Mross: Anna-Carina trug keinen Ehering!

Anna-Carina Woitschack (30) setzt damit ein klares Zeichen! Die Schlagersängerin und Stefan Mross (46) gingen sechs Jahren lang gemeinsam durchs Leben, davon waren sie sogar drei miteinander verheiratet. Doch vor wenigen Tagen gaben die beiden nach wochenlangen Spekulationen bekannt, dass sie kein Paar mehr sind. Nun traten sie trotz ihres Liebes-Aus' zusammen auf, wobei eine Sache besonders auffiel: Anna-Carina trug keinen Ehering mehr!

Das Schlagerstar-Duo betrat trotz ihrer Trennung gemeinsam die Bühne auf den Weihnachtsmärkten in Dinslaken und Essen-Steele. Obwohl sie sich von ihrem Liebes-Aus nichts anmerken ließen, wirkten sie in einem Clip, der RTL vorliegt, dennoch nicht mehr wie das unschlagbare Team, das sie einmal waren. Auch dass die Blondine nicht mehr ihren Ehering an der Hand trug, ließ das Ganze nicht wirklich authentisch wirken – Stefan hatte schließlich seinen Ring anbehalten.

Doch warum geben die beiden überhaupt noch zusammen Konzerte? "Musik ist unser Leben. Und das soll auch so bleiben", hatte der 46-Jährige nach der Show gegenüber RTL erklärt. Auch für seine Ex steht das im Vordergrund: "Musik ist einfach etwas Wundervolles. Musik berührt die Menschen. Und ich glaube, es gab heute echt ein paar sehr emotionale Momente."

Anzeige

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack auf einem Weihnachtsmarkt in Essen-Steele im November 2022

Anzeige

Action Press / THÜRINGEN PRESS Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack bei "Das große Schlagerjubiläum" 2022

Anzeige

Getty Images Stefan Mross im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de