Also doch: Zara Tindall besucht Mann Mike im Dschungelcamp!

Das gab es zuvor noch nie! Seit einigen Tagen kämpft Mike Tindall (44), der Ehemann von Queen Elizabeths (✝96) Enkeltochter Zara Tindall (41), bereits in der britischen Version des Dschungelcamps um den Sieg und damit die Krone. Nun steht das große Finale vor der Tür und dabei kommt es zu einer Premiere: Zum ersten Mal wird ein Royal das Camp besuchen, denn Zara wird angeblich ihren Gatten nach seinem Exit in Empfang nehmen!

Wie The Sun berichtet, befinde sich die 41-Jährige bereits in Australien. Paparazzi lichteten die dreifache Mutter bei einem Spaziergang durch Byron Bay ab – nur rund einen Autostunde vom Camp entfernt. "Zara sah sehr glücklich und entspannt aus, als sie durch die örtlichen Geschäfte schlenderte. Es sieht so aus, als würde Mike sein Dschungeltreffen doch noch bekommen", plauderte ein Passant, der die Reiterin gesehen hatte, gegenüber dem Magazin aus.

Noch vor wenigen Tagen äußerte die britische Politikerin Edwina Currie, dass sie nicht glaube, dass Zara nach Australien fliegen werde, denn während die Freunde und Familien der anderen Camper bereits gelandet waren, fehlte von der Enkelin der Queen jede Spur. "Sie ist sich als Nichte des Monarchen im Klaren darüber, dass man es mit dieser Art von Publicity auch übertreiben kann", erklärte Edwina ihre Vermutung.

Getty Images Mike Tindall und Zara Tindall im Juni 2022 in Ascot

Getty Images Zara und Mike Tindall im Januar 2020 in Australien

Getty Images Edwina Currie, britische Politikerin und ehemalige UK-Dschungelcamp-Kandidatin

