Jeremy Fragrance kümmert sich finanziell um seine Mutter

Für seine Mutter würde Jeremy Fragrance (33) alles tun! Vor wenigen Tagen hat der Parfüm-Influencer Promi Big Brother freiwillig verlassen. Auf das Preisgeld aus der Show schien er ohnehin nicht angewiesen zu sein. Nach eigenen Angaben verdient er mit nur einem Post in den sozialen Netzwerken rund 25.000 Euro. Was der Oldenburger mit so viel Geld anstellt? Er teilt es mit seiner Mutter Yolanda Sredzinski. Jetzt verrät Jeremy, in welch einem Luxus seine Mama lebt!

Im Interview mit Bild plaudert Jeremy aus: "Meine Mutter [...] wollte sich damals aus einer Beziehung lösen und ich meinte, dass ich mich um sie kümmere. Und das hat mir natürlich noch mehr Motivation gegeben, diese Parfüm-Sache noch krasser zu machen", erklärt er. Mit Kümmern meint der 33-Jährige vor allem finanzielle Unterstützung. Er bezahle ihr ein monatliches Gehalt, das so hoch sei, dass sie gar nicht mehr arbeiten gehen müsste. Im vergangenen Jahr soll der Reality-TV-Teilnehmer ihr außerdem eine Rolex geschenkt und die Welt mit ihr bereist haben.

Vielleicht kann sich Jeremys Mutter bald sogar über einen Bonus-Scheck von ihrem Sohn freuen: Denn der wird nicht nur im Social-Media-Business weiterhin aktiv sein, sondern nun auch im deutschen Fernsehen durchstarten. Bereits am kommenden Freitag um 20:15 Uhr wird seine eigene Doku ausgestrahlt, wie auf der Instagram-Seite von "Promi Big Brother" angekündigt wurde. Die Doku werde die ersten 48 Stunden nach Jeremys Auszug zeigen. "Jeremy Fragrance zählt schon jetzt zu den außergewöhnlichsten Bewohner:innen der 'Promi Big Brother'-Geschichte", schreibt der Sender.

Anzeige

Instagram / jeremyfragrance Jeremy Fragrance, "Promi Big Brother"-Kandidat 2022

Anzeige

Instagram / jeremyfragrance Jeremy Fragrance, Parfüm-Influencer

Anzeige

Sat.1 Jeremy Fragrance, Parfüm-Influencer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de