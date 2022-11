Nach "Promi Big Brother": Jeremy Fragrance bekommt eine Doku

Jeremy Fragrance (33) wird eine ganz besondere Ehe zuteil! Der Parfüm-Influencer ist schon jetzt der Star der aktuellen Promi Big Brother-Staffel. Am Mittwoch entschied er sich allerdings dazu, die Show freiwillig zu verlassen. Dennoch bleibt er vielen Zuschauern mit seiner verrückten und unterhaltsamen Art unvergessen. Deshalb hat sich die Produktion nun etwas ganz Besonderes überlegt: Jeremy bekommt seine eigene Doku!

Gleich zu Beginn der aktuellen "Promi Big Brother"-Folge verkündeten die Moderatoren Marlene Lufen (51) und Jochen Schropp (44), dass am kommenden Freitag um 20:15 Uhr eine Reportage über Jeremys ersten 48 Stunden nach seinem Auszug ausgestrahlt werden soll. Auf der Instagram-Seite der Show hieß es: "Jeremy Fragrance zählt schon jetzt zu den außergewöhnlichsten Bewohner:innen der 'Promi Big Brother'-Geschichte."

Jeremy hat seine Zeit nach dem Auszug bereits ausführlich auf Social Media dokumentiert. In einem Instagram-Video zeigte er auch schon ein Kamerateam – vermutlich das der Doku. Diese trägt übrigens den Titel "Jeremy Fragrance – Number One: Von 'Promi Big Brother' zurück in die Welt."

"Promi Big Brother" ab Freitag, 18. November 2022, täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn.

Getty Images Jeremy Fragrance, Influencer

Sat.1 Jeremy Fragrance bei "Promi Big Brother"

Getty Images Jeremy Fragrance, Internetstar

