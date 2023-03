Vom Vater geschlagen: Jeremy Fragrance stärker als je zuvor

Jeremy Fragrance (34) blickt auf seine schwierige Kindheit zurück. Vergangenes Jahr hatte der TikToker erstmals offen über die wohl dunkelste Zeit in seinem Leben gesprochen. In seiner Doku "Jeremy Fragrance – Number One" hatte der Social-Media-Star offenbart, dass er als Kind von seinem Vater geschlagen wurde. Dieser verstarb vor vier Jahren. Jetzt erinnerte sich Jeremy erneut an seine Kindheit und den Tod seines Vaters zurück.

Im Interview mit Bild sprach der 34-Jährige offen über die schwere Zeit. Der ehemalige Promi Big Brother Kandidat betonte dabei, dass die Erinnerungen an seinen gewalttätigen Vater ihn zu einem stärkeren Menschen gemacht haben. Jeremy habe seinem Vater inzwischen verziehen. Bei der Beisetzung seien ihm damals sogar die Tränen gekommen. "Ich war bei seinem Grab und da hat es schon geknallt. Letztendlich habe ich dann voll geheult", erinnerte er sich.

Als er vom Tod seines Vaters erfuhr, war das aber nicht so. "Als ich die Nachricht übers Telefon erfahren habe, habe ich direkt ein YouTube-Video gedreht, eiskalte Maschine und weiter geht's", erzählte der TV-Star. Der YouTuber habe über die Jahre gelernt, seine Emotionen zu kontrollieren. "Wenn ich Aggressivität rauslassen will, mache ich mittags meinen Sprint. [...] Ich kann Emotionen auch für mich behalten, aber dafür an anderer Stelle rauslassen", erklärte Jeremy.

Instagram / jeremyfragrance Jeremy Fragrance, Januar 2023

Getty Images Jeremy Fragrance, TikToker

AEDT Jeremy Fragrance im August 2022

