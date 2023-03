Jeremy Fragrance will noch in diesem Jahr Milliardär werden!

Jeremy Fragrance (34) hat große Ambitionen. Dass er einen sehr exzentrischen Lifestyle führt, ist spätestens seit seiner Teilnahme bei Promi Big Brother klar. Durch sein Wissen über Parfüms hat er sich ein kleines Imperium aufgebaut und geht auch offen mit seinem Reichtum um. Für dieses Jahr hat der Influencer große Pläne: Er wird seine eigene Biografie auf den Markt bringen. Doch nicht nur das: Jeremy will 2023 Milliardär werden!

Bild besuchte die Parfüm-Ikone in ihrem Zuhause in Sankt Augustin. Dabei fallen vor allem die kleinen gelben Post-its auf seinem Schreibtisch auf: Darauf hat Jeremy hundertfach seine Ziele und Träume als Motivation notiert. In diesem Jahr will er einen Duft kreieren, der sich eine Milliarde Mal verkauft – und ihn so auch zum Milliardär macht. Doch damit immer noch nicht genug: Auch eine eigene TV-Show will der 34-Jährige in diesem Jahr an Land ziehen.

Besonders Jeremys schwierige Vergangenheit hat dafür gesorgt, dass er nun so ambitioniert an seinen Zielen arbeitet. Die schlimmen Erfahrungen mit seinem gewalttätigen Vater haben ihn zu einem stärkeren Menschen gemacht, hatte er berichtet. Inzwischen habe der Webstar dem mittlerweile Verstorbenen auch verziehen.

Instagram / jeremyfragrance Jeremy Fragrance, Influencer

Instagram / jeremyfragrance Jeremy Fragrance, Parfüm-Influencer

Instagram / jeremyfragrance Jeremy Fragrance, ehemaliger Promi-BB-Teilnehmer

