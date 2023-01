Jeremy Fragrance wird endlich eine Biografie herausbringen!

Jeremy Fragrance (33) ist schon lange auf der Überholspur. Mit seiner Teilnahme an der vergangenen Promi Big Brother Staffel konnte er mit seiner ungewöhnlichen Art eine noch größere Reichweite aufbauen. Mittlerweile hat er fast 800.000 Follower auf Instagram, denen er jeden Tag Parfüm-Tipps an die Hand gibt. Seine Reise war bis dahin ziemlich außergewöhnlich. Der Journalist Kevin Scheuren kündigte jetzt an, eine Biografie über Jeremy zusammen mit ihm zu schreiben.

"Ich schreibe die Biografie von Jeremy Fragrance!", schrieb Kevin zu einem Selfie mit dem Influencer auf seinem Twitter-Account. Es liege schon ein ganzes Stück Arbeit hinter den beiden und deswegen könne er das "sehr selbstbewusst und mit Vorfreude" sagen. "Mein Konzept, meine Idee, seine Story. Bald im Buchhandel", gab er offensichtlich sehr motiviert von sich. Laut den zusammengehefteten Zetteln lässt sich vermuten, dass der Name der Biografie "Power, Baby!" sein wird. Schon in der zweiten Januarwoche teaserte Kevin dieses Projekt an, ohne dabei Konkretes zu verraten.

Bisher äußerte sich Jeremy noch nicht persönlich dazu und kommentierte auch den Beitrag von Kevin nicht. Dafür ist ein Großteil seiner Follower aus dem Häuschen. "Das ist sehr lustig. Und geil. Und absurd. Und cool. Und unerwartet. Und ganz vieles, was ich noch nicht verbalisieren kann. Viel Erfolg", schrieb ein begeisterter User.

Anzeige

Instagram / jeremyfragrance Jeremy Fragrance, ehemaliger Promi-BB-Teilnehmer

Anzeige

Instagram / jeremyfragrance Jeremy Fragrance, Parfüm-Influencer

Anzeige

Instagram / jeremyfragrance Jeremy Fragrance im Januar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de