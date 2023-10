Jeremy Fragrance packt über "Promi Big Brother"-Zeit aus!

Jeremy Fragrance (34) rechnet mit Promi Big Brother ab! Im vergangenen Jahr zog der Parfüm-Influencer unter anderem neben Sam Dylan (32), Walentina Doronina (23) und Jay Khan (41) in den TV-Knast ein. Doch im Gegensatz zu den anderen Kandidaten weigerte er sich, seinen weißen Anzug gegen die Dachboden-Kluft einzutauschen. Außerdem hatte er während seiner Teilnahme überhaupt nichts gegessen. Fast ein Jahr später blickt Jeremy noch mal auf die Show zurück – und zwar alles andere als gut!

"Wir wurden ins kalte Wasser geworfen, haben vorher keine Informationen bekommen. Das Einzige, was man uns vorher gesagt hatte, war, dass es die härteste Staffel werden würde, die es je gab", erzählt der 34-Jährige gegenüber Bild. Das Haus sehe im Fernsehen viel angenehmer aus, als es in der Realität sei: "Im Haus war es arschkalt! Ich litt unter Schlafentzug. Diese Enge auf dem Dachboden war sehr brutal." Zusammen mit dem Nicht-Essen, den vielen Menschen und der Rund-um-die-Uhr-Überwachung durch die Kameras habe ihn das Ganze auch im Nachhinein gestärkt. "Das war eine der heftigsten Erfahrungen in meinem Leben", findet der gebürtige Oldenburger.

Jeremy habe sich wegen der Zustände wohl sogar an den "Promi Big Brother"-Produzenten gewandt. "Ich habe ihn gefragt: 'Ist das nicht illegal und gesetzlich grenzwertig, dass ihr mehrere Leute tagelang ohne Fenster in so einem engen Raum einsperrt?' So wie ich ihn verstanden habe, ist das aber zulässig, weil man als Kandidat ja jederzeit abbrechen und das Haus verlassen kann", erinnert sich der Webstar an das Gespräch.

Jeremy Fragrance im Juli 2021

Jeremy Fragrance, Parfüm-Influencer

Jeremy Fragrance, Januar 2023

