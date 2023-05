Jeremy Fragrance bekommt eine eigene Reality-Doku auf Sky!

Jeremy Fragrance (34) hat allen Grund zur Freude! Seit seiner Teilnahme an Promi Big Brother Ende des vergangenen Jahres ist der Parfüm-Influencer deutschlandweit bekannt. Bereits nach seinem Exit hatte sich der Social-Media-Star von einem Kamerateam begleiten lassen, um seinen Fans einen Einblick in seinen Alltag zu gewähren. Jetzt haben sie erneut die Chance, ihn hautnah zu erleben: Jeremy bekommt eine eigene Reality-Doku auf Sky!

Wie Quotenmeter berichtet, soll es sich dabei um eine mehrteilige Serie handeln, die exklusive Eindrücke aus dem Leben des 34-Jährigen zeigt. So sollen die Zuschauer vor dem Fernseher ihn nicht nur bei der Content-Erstellung für seine Social-Media-Accounts und dem Besuchen von Events über die Schulter schauen können, sondern sie erhalten auch private Einblicke in sein Leben fernab der Glamourwelt. "Ich liebe es, meine eigene TV-Show auf Sky zu haben. Gern lasse ich die Zuschauer an meinem Weg nach vorne teilhaben", freut sich der Influencer.

Bereits ab Ende des Jahres soll die Reality-Doku auf dem Pay-TV-Sender Sky zu sehen sein. Da die Dreharbeiten noch nicht begonnen haben, stehe ein genaues Datum derzeit noch nicht fest. Ebenso ist der Titel der Serie bislang unbekannt.

