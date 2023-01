Nach Promi BB: Jeremy Fragrance hat Bock aufs Dschungelcamp!

Was plant Jeremy Fragrance (33) für seine Zukunft im Reality-TV? Er nahm an der vergangenen Staffel von Promi Big Brother teil – und wurde mit seiner verrückten, aber aufregenden Art zum Zuschauerliebling. Dann entschied sich der Parfüm-Influencer allerdings für den freiwilligen Ausstieg, weil er sein Johannes-Evangelium nicht mit in den Container nehmen durfte. Doch er hat den TV-Shows deswegen längst nicht abgeschworen: Jeremy würde auch in den Dschungel gehen!

Jeremy war bei der Pre-Webshow "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Viertelstunde davor" zu Gast und wurde nach einer Teilnahme beim Dschungelcamp gefragt. Daraufhin schmiss er sich erst mal auf den Boden und machte ein paar Push-ups. War das etwa schon die Antwort? "Dschungel ist ein Nummer-1-Format und finde ich grundsätzlich interessant", erklärte er dann doch noch. Angst hat der Webstar keine vor der Herausforderung – ihm gehe es eher darum, wie er sich persönlich fühle: "Ich könnte mich auch in den Mülleimer setzen, ich bin ja immer noch geil! Wenn ich mich geil fühle, dann passt das auch. Von daher hätte ich auch kein Problem damit, im Dschungel zu sein."

Doch eigentlich hat Jeremy für seine Fernsehkarriere auch noch viel größere Ziele als eine Teilnahme im Ekelformat – er träumt von einer eigenen Show. "Ich kann mir gut vorstellen, Shows im Stil von 'Wetten, dass..?' zu moderieren. Ich möchte Thomas Gottschalk (72) aber seinen Platz nicht streitig machen, daher wäre das auch nur in den USA denkbar", hatte er RTL ganz bescheiden erklärt.

Jeremy Fragrance, Parfüm-Influencer

Jeremy Fragrance, Ex-Promi-BB-Kandidat

Jeremy Fragrance, Webstar

