Traditionell: So feiert Jeremy Fragrance sein Weihnachtsfest

Jeremy Fragrance (33) feiert ein ganz bodenständiges Weihnachtsfest. Der Influencer schaffte es vor wenigen Monaten, zum Gesprächsstoff Nummer eins zu werden: In der Show Promi Big Brother polarisierte er mit seiner flippigen Art und seinem speziellen Auftreten. Doch an den Feiertagen lässt es der sonst so aufgedrehte Parfüm-Fan wohl lieber etwas ruhiger angehen: Jeremy feiert ganz traditionell im Kreise der Familie Weihnachten.

Auf seinem Instagram-Kanal gab Jeremy seinen Fans ein paar Einblicke in sein Weihnachtsfest. In einem kurzen Video präsentierte er den reichlich gedeckten Tisch und seine darum versammelte Familie. Zusammen mit seinen Liebsten hatte er es sich in der kleinen Küche in einer bodenständigen Sitzecke gemütlich gemacht. "Original polnisches Fragrance-Weihnachten", schrieb der 33-Jährige. Seine Fans scheinen sich aber vor allem wegen der aufgetischten Roten Beete Sorgen zu machen, denn Jeremy verzichtete auch an Weihnachten nicht auf seinen Look ganz in Weiß.

Doch der weiße Anzug scheint nicht immer Jeremys Standard-Outfit zu sein. Anfang Dezember zeigte er sich in eine dicke schwarze Jacke und eine dazu passende Fellmütze gehüllt. Gegen die Kälte gewappnet, wickelte er sich auch einen dunklen Schal um den Hals und trug Handschuhe. Mit dem Look bewies Jeremy, dass ihm nicht nur Weiß steht.

Instagram / jeremyfragrance Jeremy Fragrance, Influencer

