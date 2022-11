Weltberühmt dank TikTok: Sah Lauren Spencer-Smith es kommen?

Lauren Spencer-Smith (19) erobert die Musikwelt! Die junge Kanadierin hat in den vergangenen Jahren einen kometenhaften Karrierestart hingelegt. Nach ihrer Teilnahme an der Talentshow American Idol 2020 veröffentlichte die Beauty ihre Songs via Social Media. Quasi über Nacht wurde ihr Track "Fingers Crossed" zum viralen Hit und stürmte die Charts. Promiflash hat bei der Sängerin nachgehakt: Rechnete Lauren mit diesem Mega-Erfolg?

"Ehrlich gesagt war ich immer schon ein echtes Social-Media-Girl", erklärte Lauren im Promiflash-Interview bei den MTV Europe Music Awards in Düsseldorf. Die 19-Jährige gab weiter an, sie sei sich sowieso immer sicher gewesen, dass eine der Plattformen ihrer Karriere auf die Sprünge helfen werde – dass es schlussendlich TikTok war, habe auch sie überrascht: "TikTok kam aus dem Nichts!"

Nach den ersten Netz-Erfolgen will Lauren jetzt richtig durchstarten. Erst kürzlich hatte die junge Sängerin sogar einen Weihnachtssong veröffentlicht – "Single On The 25th" widmete sie allen Menschen, die die Feiertage solo verbringen. Seid ihr schon Fans von Lauren? Stimmt unten ab.

Lauren Spencer-Smith, Musikerin

Lauren Spencer-Smith bei den MTV Europe Music Awards 2022 in Düsseldorf

Lauren Spencer-Smith, Musikerin

