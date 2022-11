Margot Robbie trank vor Nacktszene in "Wolf of Wall Street"

Musste Margot Robbie (32) sich etwa Mut antrinken? Die Schauspielerin stellte im biografischen Comedy-Crime-Film "The Wolf of Wall Street" die Frau des Börsenmaklers Jordan Belfort (60) dar, der von Oscarpreisträger Leonardo DiCaprio (48) verkörpert wird. Zwischen dem Film-Ehepaar geht es in dem Streifen sehr heiß her und die Harley-Quinn-Darstellerin ist gleich zu Beginn komplett nackt zu sehen. Jetzt verriet Margot, dass sie vor dieser expliziten Szene ein paar Tequila-Shots trinken musste!

"Ich werde nicht lügen, ich habe vor der Szene ein paar Shots Tequila getrunken, weil ich nervös war - sehr, sehr nervös," gestand die 32-Jährige, während einer "BAFTA: A Life In Pictures"-Aufzeichnung. Sie hatte aber geglaubt, dass der Fokus auf ihrem berühmten Co-Star liegen würde. "Es war mein erster Film in Amerika. Ehrlich gesagt, ich weiß, es klingt jetzt albern, wenn man weiß, wie groß der Film wurde, aber damals dachte ich: 'Niemand wird mich in diesem Film bemerken'", erklärte die Australierin.

Die Rolle der Naomi hatte Margot 2013 den großen Durchbruch beschert. Mittlerweile ist sie sogar – dank ihrer Darstellung der Kult-Puppe "Barbie" in der gleichnamigen Live-Action-Verfilmung – eine der bestbezahlten Schauspielerinnen Hollywoods. Der Film wird nächstes Jahr in die Kinos kommen. Als Ken wird niemand Geringeres als Ryan Gosling (42) an ihrer Seite zu sehen sein.

Getty Images Leonardo DiCaprio und Margot Robbie

© 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved. Margot Robbie in "Barbie"

APEX / MEGA Ryan Gosling und Margot Robbie am Set von "Barbie"

