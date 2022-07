Dank "Barbie": Margot Robbie ist bestbezahlte Schauspielerin

Für Margot Robbie (32) hat sich der Barbie-Dreh richtig gelohnt. An der Seite von Hollywood-Hottie Ryan Gosling (41) spielt die Schauspielerin die ikonische Rolle der blonden Puppe. Dafür schlüpfte sie unter anderem in ein pinkes Cowgirl-Outfit und rollte im Neon-Look auf Inlineskates einen Strand entlang. Für die monatelangen Dreharbeiten kassierte die Beauty richtig ab: Mit der "Barbie"-Gage ist Margot die am besten bezahlte Schauspielerin!

Wie aus einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht von Variety hervorgeht, erhielt die Australierin eine stattliche Vergütung für ihre Performance als Barbie. Margot bekam über zwölf Millionen Euro – und damit ebenso viel wie Ryan für seine Darstellung des Ken. Für "Harley Quinn: Birds of Prey" hat die 32-Jährige schätzungsweise zwischen 8,8 und 9.8 Millionen Euro bekommen.

Wie Margot im vergangenen Jahr in einem Interview verraten hat, ist sie nach einer Pause auch wieder bereit, die Rolle der Harley zu verkörpern. Damit nahm sie den Gerüchten, dass sie diesen Charakter nie wieder spielen wolle, den Wind aus den Segeln. Gegenüber Entertainment Tonight betonte sie: "Ich bin immer für Harley bereit!"

Snorlax / MEGA Margot Robbie und Ryan Gosling im Juni 2022

APEX / MEGA Schauspielerin Margot Robbie im Juni 2022

Getty Images Margot Robbie bei den 92. Oscars

