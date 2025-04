Nach Geburt: Margot Robbie genießt Strandtag in Australien

Margot Robbie (34) wurde am vergangenen Samstag am Strand der Gold Coast in Australien gesichtet. Die erfolgreiche Schauspielerin genoss dort gemeinsam mit ihrem Ehemann Tom Ackerley (35) und einigen Freunden die Sonnenstrahlen, wie neue Fotos zeigen, die unter anderem People vorliegen. Gekleidet in ein graues Bikini-Oberteil und eine High-Waist-Badehose, wirkte die frischgebackene Mutter sichtlich entspannt. Nur wenige Monate zuvor war Margot Mutter eines kleinen Sohnes geworden – das Paar hält die Geburt seines ersten Kindes allerdings weitgehend privat.

Der Ausflug ans Meer fand während einer kurzen Pause von den Dreharbeiten zu ihrer aktuellen Filmproduktion statt. Margot steht derzeit in Großbritannien vor der Kamera, wo sie unter der Regie von Emerald Fennell (39) an einer Neuverfilmung des Klassikers "Wuthering Heights" arbeitet. An der Seite von Jacob Elordi (27) wird die Australierin in dem Werk zu sehen sein, dessen Veröffentlichung für 2026 geplant ist. Vergangenen Monat wurde Margot in einem opulenten Hochzeitskleid am Set gesichtet, als sie für Szenen des Films im Freien drehte – eine der zentralen Figuren des Romans soll sie verkörpern.

Die Karriere der TV-Bekanntheit begann mit Rollen in australischen Serien wie "Neighbours". Ihren internationalen Durchbruch feierte sie jedoch mit dem Film "The Wolf of Wall Street" an der Seite von Leonardo DiCaprio (50). Seither hat sich Margot sowohl als Schauspielerin als auch als Produzentin etabliert, zuletzt mit dem Blockbuster Barbie, der von Greta Gerwig (41) inszeniert wurde. Obwohl sie in Hollywood zu den größten Stars zählt, ist Margot bekannt dafür, ihre Privatsphäre – insbesondere die ihrer Familie – zu schützen. So fand auch ihre Hochzeit mit Tom 2016 heimlich im kleinen Kreis in Coorabell, einer Stadt nahe Byron Bay, statt.

Getty Images Tom Ackerley und Margot Robbie, Februar 2024

Getty Images Greta Gerwig und Margot Robbie, Januar 2024

