Am Flughafen: Margot Robbie und Tom mit ihrem Baby unterwegs

Margot Robbie (34) und ihr Ehemann Tom Ackerley (35) wurden am Freitag am Flughafen von Brisbane gemeinsam mit ihrem sechs Monate alten Sohn gesichtet. Die Schauspielerin, bekannt aus Filmen wie Barbie, zeigte sich nach ihrer Ankunft in Australien bestens gelaunt und leger gekleidet: In einem gestreiften Pullover, weiten Jeans und ganz ohne Make-up absolvierte sie den Familienauftritt. Tom, der den gut eingewickelten Nachwuchs liebevoll durch die Ankunftshalle trug, begleitete sie dabei. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, wirkt das Paar entspannt und glücklich, während es seine erste Reise nach Australien als frischgebackene Eltern genießt.

Das Paar, das im Oktober in Los Angeles einen Sohn willkommen hieß, scheint das neue Familienglück in vollen Zügen zu genießen. Ein Insider verriet kürzlich gegenüber People: "Sie haben lange auf eine Schwangerschaft gewartet, deshalb war es fast unglaublich, als das Baby tatsächlich da war." Weiter sagte die Quelle: "Beide gewöhnen sich gut an die Elternrolle. Sie sind echte Nesthocker und genießen die gemeinsame Zeit zu Hause mit ihrem Sohn." Den Namen ihres Babys haben Margot und Tom bisher allerdings noch nicht öffentlich bekannt gegeben. Vor der Geburt ihres ersten Kindes gönnten sich die beiden im Sommer eine kleine Auszeit auf Sardinien, um die letzten Tage als Paar zu genießen, bevor das Familienleben begann.

Dass Margot Robbie und Tom Ackerley heute als Familie zusammen durchs Leben gehen, hätte die Schauspielerin früher selbst kaum für möglich gehalten. Die beiden lernten sich 2013 am Set von "Suite Française" kennen – Tom arbeitete als Regieassistent, Margot stand vor der Kamera. "Wir waren so lange befreundet. Ich war immer in ihn verliebt, aber dachte, er würde mich nie lieben", verriet die Schauspielerin im Gespräch mit Vogue. Doch aus ihrer Freundschaft wurde schließlich eine Liebesbeziehung. Heute arbeiten Tom und Margot nicht nur privat, sondern auch beruflich als eingespieltes Team – unter anderem bei ihrer gemeinsamen Produktionsfirma LuckyChap Entertainment.

Getty Images Margot Robbie und Tom Ackerley im November 2023

Getty Images Tom Ackerley und Margot Robbie

