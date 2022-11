Sam gewählt: "Promi Big Brother"-Walentina sauer auf Jenni

Nichts mit Friede, Freude, Eierkuchen im Container! Bei "Promi Big Brother" fliegen allmählich die Fetzen. Seit über einer Woche hocken die Teilnehmer nun schon aufeinander. Streit ist da definitiv vorprogrammiert. Besonders wenn es um beste Freundinnen geht. Denn die Loftbewohner durften wählen, wen sie zu sich holen. Jennifer Iglesias (24) hat sich jedoch nicht für BFF Walentina Doronina (22), sondern Sam Dylan (31) entschieden! Diese Frechheit kann und will Walentina nicht auf sich sitzen lassen!

“Wir waren alle einstimmig für Sam”, erklärt Catrin Heyne. Auf diese Weise muss der Reality-Star erfahren, dass ihre beste Freundin Jenni sie nicht für den freien Platz im luxuriösen Loft in Erwägung gezogen hat. Walentina kann es nicht fassen und hakt nach. “Es war für alle klar: Entweder du oder Sam. Und dann war es so, dass alle gesagt haben: 'Sam, der sieht schlechter aus. Walentina sieht irgendwie gut aus. Ihr geht es besser'", erklärt Catrin. Zudem richtet sie der eingeschnappten Ex on the Beach-Teilnehmerin jedoch liebe Worte von Jenni aus: "Ich soll dir aber ausrichten, sie denkt an dich.”

So schnell möchte Walentina ihrer Freundin jedoch nichts unterstellen, ohne nicht auch ihre Seite gehört zu haben. “Ich muss das alles im TV noch mal sehen. Ich bin da strikt. Sie weiß, dass ich am längsten auf dem Dachboden war und mega gelitten und am Ende fast jeden Tag geweint habe!”, erklärt sie. Ihre Wut und Enttäuschung kann die Blondine dennoch nicht zurückhalten. "Man erwartet doch von seiner Freundin, in Anführungsstrichen, dass sie trotzdem Walentina sagt", fügt sie verletzt hinzu.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 18. November 2022, täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn.

Promi Big Brother, Sat.1 Catrin Heyne, Reality-Darstellerin

Sat.1 Jennifer Iglesias und Catrin Heyne bei "Promi Big Brother"

Promi Big Brother, Sat.1 Walentina Doronina, Reality-Darstellerin

