Sind "Prominent getrennt"-Jenny & Nico beide fremdgegangen?

Jennifer Iglesias (26) und Nico, bekannt aus Love Island, treffen nach ihrer turbulenten Trennung 2022 in der neuen Staffel Prominent getrennt zum ersten Mal wieder aufeinander. Nach sechs Monaten Beziehung gingen sie damals getrennte Wege – doch nun kommen brisante Details zu ihrem Liebes-Aus ans Licht. Jennifer beschuldigt Nico, eine Affäre mit zwei Escortdamen gehabt zu haben. "Fakt ist, dass ich auch die ganzen Lümmel-Bilder gesehen habe, die die Escortdamen von ihm beim Facetime-Call gemacht haben", verhöhnt Jennifer ihren Ex in der Show vor versammelter Mannschaft.

Nico hingegen kontert und stellt Jennifer als diejenige dar, die fremdgegangen ist. "Sie war untreu. Sie hat dann versucht, das Ganze umzudrehen, um ihren Ruf zu retten und ihr Gesicht zu wahren", behauptet er. Jennifers angebliche Affäre soll kein Unbekannter gewesen sein: Nico legt nahe, sie habe ihn mit keinem Geringeren als Calvin Kleinen (33) betrogen. Jennifer habe in dem Flirt mit dem Realitystar eine Chance gesehen, an Kontakte in der Musikindustrie zu kommen. Immerhin produziert Calvin mit Songs wie "Ex on the Beach" und "Sophia" regelmäßig seine eigene Musik. Jenny dementiert jedoch den Vorwurf und betont, dass sie Calvin Geld gegeben habe, damit er ihre Songs aufnimmt.

Wer von beiden Recht behält, bleibt vorerst unklar. Kurz nach der Trennung von Jennifer und Nico im Herbst 2022 äußerte sich Calvin jedoch tatsächlich positiv über Jenny. "Ich finde die toll, für mich ist das die attraktivste Frau in der Reality-TV-Szene", schwärmte er damals im "Blitzlichtgewitter"-Podcast. Der Temptation Island-Star sprach sogar von einem Treffen der beiden. "Ich bin einmal mit ihr aufgetreten, bei so einem Charity-Event. Junge, da war die noch vergeben, das war echt scheiße", verriet er.

RTL, RTL Collage: "Prominent getrennt"-Kandidaten Jennifer Iglesias und Nico

RTL "Prominent getrennt"-Kandidaten Jennifer Iglesias und Nico

RTL / Julia Feldhagen Calvin Kleinen bei den Reality Awards im Dezember 2024