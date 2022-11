Wird Prinzessin Charlotte diesen Titel ihrer Oma erben?

Kann sich Prinzessin Charlotte (7) bald riesig freuen? Der Mini-Royal ist neben seinen zwei Brüdern Prinz George (9) und Prinz Louis (4) das einzig weibliche Kind von Prinz William (40) und Prinzessin Kate (40). Ihr Opa König Charles III. (74) wurde nach dem Tod seiner Mutter, der Queen (✝96) gerade erst zum Herrscher Großbritanniens ernannt. In dieser Funktion ist er in der Lage, alle wichtigen Entscheidungen, die seine Familie betreffen, zu treffen. Deshalb wird er seiner Enkelin angeblich schon bald einen ganz besonderen Titel übertragen!

The Sun will wissen, dass die Siebenjährige bald vermutlich zur Herzogin von Edinburg ernannt wird! Das habe König Charles III. höchstpersönlich entschieden, behauptet eine Quelle und äußert: "Es wäre eine angemessene Art und Weise an die Königin zu erinnern - die natürlich den Titel Herzogin von Edinburgh trug - und eine Möglichkeit für Seine Majestät, die Erbfolge zu ehren." Charlottes Position sei bedeutsam, weil sie das erste weibliche Mitglied der Königsfamilie sei, dessen Platz in der Thronfolge nicht von ihrem jüngeren Bruder überholt wird.

Die Entscheidung des Königs mag überraschen, stand eigentlich Prinz Edward (58) für die Ernennung zum Prinzen von Edinburgh hoch im Kurs. Laut einem royalen Insider von Mail on Sunday hätten nämlich die Queen und ihr Gatte Prinz Philip (✝99) ihm versprochen, dass er nach dem Tod seines Vaters den Titel erhalte, sofern er Sophie Wessex (57) heirate – Das hat er 1999 getan...

Getty Images König Charles III. im November 2022

Getty Images Prinzessin Charlotte am Tag der Beerdigung von Queen Elizabeth II. am 19. September 2022

Getty Images Sophie Countess of Wessex und Prinz Edward im April 2022

