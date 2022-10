Das schaut sich Prinzessin Charlotte bei ihrer Mama Kate ab

Wie die Mama, so die Tochter! Prinzessin Charlotte (7) ist in der Öffentlichkeit groß geworden. Die mittlerweile siebenjährige Tochter von Prinzessin Kate (40) und Prinz William (40) meistert Auftritte der britischen Monarchie vor Publikum immer sehr selbstbewusst. Doch wie schafft es die kleine Royal, in dem jungen Alter schon so professionell zu wirken? Charlotte hat sich wohl so einiges bei ihrer Mutter abgeschaut!

So soll laut Bunte Mama Kate die Inspirationsquelle der Kleinen sein, wenn es um ihren Kleidungsstil geht. Beide tragen des Öfteren ähnliche Outfits und auch die royalen Verhaltensweisen habe Charlotte ganz an denen ihrer Mama angepasst. Dass die Kleine sich ihrer großen königlichen Fußstapfen bewusst ist, bewies sie zuletzt bei der Beerdigung der Queen (✝96) am 19. September. Charlotte wies ihren Bruder George auf die Etikette hin, als der Sarg ihrer Ur-Oma vorbeigetragen wurde. "Du musst dich verbeugen", flüsterte sie ihm nämlich ins Ohr.

Charlotte teilt mit ihrer Mama Kate außerdem noch eine andere Eigenart. Sobald eine von ihnen nervös ist, soll sie sich an ihrem Pferdeschwanz zupfen. Generell spielen Pferde eine große Rolle in der britischen Königsfamilie. Auch Charlottes Ur-Großmutter war – genauso wie der Mini-Royal – sehr in Pferde vernarrt.

Prinzessin Charlotte

Prinzessin Charlotte im August 2021

Cambridges auf dem Balkon des Buckingham Palace

