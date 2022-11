Billie Eilish singt auf Preisverleihung von Prinz William!

Billie Eilish (20) darf bald ein ganz besonderes Konzert geben. Die US-Amerikanerin gehört zu den erfolgreichsten Sängerinnen der Gegenwart. Die Musikerin hat nicht nur mehrere Grammy Awards und einen Golden Globe in der Tasche. Dieses Jahr gewann sie sogar einen Oscar in der Kategorie "Bester Filmsong". Doch jetzt erreicht Billie den nächsten Meilenstein in ihrer Karriere: Sie wird bei der Verleihung des Earthshot Prize vor Prinz William (40) und Prinzessin Kate (40) auftreten!

Wie unter anderem Hello! berichtet, gehört Billie zum Line-up beim Earthshot Prize, der am Sonntag, 4. Dezember, in Boston verliehen wird. Prinz William rief den Preis, der Organisationen und Initiativen auszeichnet, die sich gegen den Klimawandel engagieren, höchstpersönlich mit dem Naturfilmer David Attenborough (96) ins Leben. Neben Billie werden auch Annie Lennox (67) und Ellie Goulding (35) auftreten.

Rami Malek (41), Shailene Woodley (31) und Catherine O'Hara (68) werden unter anderem die Earthshot-Preise übergeben. Die Veranstaltung soll der Höhepunkt von William und Kates USA-Reise sein. Auch Kate selbst wird auf dem Event einen Preis verleihen.

Getty Images Billie Eilish bei den Oscars 2022

Instagram / billieeilish Billie Eilish, Juli 2021

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate in Belfast, Nord-Irland 2022

