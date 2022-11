Langes Statement von Balenciaga nach Skandal-Werbekampagne

Balenciaga bricht das Schweigen. Die Luxusmarke geriet aufgrund der neuesten Kampagne in der vergangenen Woche heftig unter Beschuss. In der Weihnachtswerbung des spanischen Labels waren Kinder zu sehen, die BDSM-Teddys in den Händen halten. Viele Stars zeigten sich daraufhin äußerst schockiert – unter ihnen Samantha Abdul (32) und Gerda Lewis (30). Jetzt reagierte Balenciaga auf die Vorwürfe und äußerte sich dazu.

Auf dem Instagram-Kanal der Seite wurden alle Fotos entfernt, lediglich ein langes Statement ist zu sehen. "Wir verurteilen Kindesmissbrauch aufs Schärfste; es war nie unsere Absicht, ihn in unsere Darstellung einzubeziehen", heißt es in der Erklärung. Laut Balenciaga handele es sich bei den Werbekampagnen um einen "schwerwiegenden Fehler", für den das Modehaus die Konsequenzen tragen werde.

Während sich die meisten Prominenten ziemlich schnell von der Brand distanziert hatten, schwieg Kim Kardashian (42) erstmals dazu. Ihr langes Schweigen erzürnte die Fans des Realitystars. "Boykottiere Balenciaga, hast du die Kampagne nicht gesehen? Du hast doch selbst vier Kinder", lauteten die Kommentare unter Kims Instagram-Beiträgen.

Getty Images Demna Gvasalia, Designer von Balenciaga

Getty Images Kim Kardashian, Realitystar

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, TV-Realitystar

