Shitstorm: Diese Stars schießen gegen Luxusmarke Balenciaga

Bröckelt das Image des Mode-Giganten? Die Fashion aus dem Hause Balenciaga erfreut sich zurzeit großer Beliebtheit – nicht nur in Hip-Hop-Kreisen. Das spanische Label zeichnet sich durch zahlreiche Kooperationen mit namhaften Marken wie Adidas oder Supreme aus und sorgte in den vergangenen Jahren für einen regelrechten Hype. Doch der könnte nun einen Dämpfer erhalten – viele Stars distanzieren sich jetzt von der Firma.

In ihrer Instagram-Story zeigte Gerda Lewis (30) etwa Medienberichte, die eine streitbare Kampagne des Labels thematisieren, in der Kinder BDSM-Teddys in den Händen halten. "Gott sei Dank habe ich da eh noch nie viel eingekauft. Aber was denken die sich?", zeigte sich die Beauty entsetzt. Auch Samantha Abdul (32) ist enttäuscht von dem fragwürdigen Shoot: "Es ist mein Lieblingslabel, aber ich werde dort nie wieder etwas kaufen!"

Inzwischen entschuldigte sich das Label für die Kampagne, doch Melody Haase (28) scheint das allein noch nicht auszureichen: "Wieso klingt das so nach 'Hupsi', wenn das doch von 'nem vielköpfigen Team geplant, vorbereitet und freigegeben werden muss?"

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, einstige "Germany's next Topmodel"-Teilnehmerin

Anzeige

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul, Influencerin

Anzeige

Instagram / melodyraabbit TV-Star Melody Haase

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de