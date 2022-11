Wie Schwestern: Amanda Holden posiert mit ihren Töchtern

Na nu – Amanda Holden (51) und ihre zwei Töchter sehen sich zum Verwechseln ähnlich! Vielen ist die britische Schauspielerin durch ihren Platz in der Britain's Got Talent-Jury bekannt. Seit 2008 ist sie neben Simon Cowell (63) und Co. Teil der beliebten Talentshow. Auch im Netz hält die TV-Bekanntheit ihre Fans mit glamourösen Red-Carpet-Bildern und Einblicken in ihren Alltag auf dem Laufenden. Nun teilte Amanda eine Aufnahme, auf der sie und ihre Töchter glatt als Schwestern durchgehen könnten!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Amanda kürzlich eine seltene Aufnahme von sich und ihren zwei Kindern Lexi und Hollie. Ihre Fans staunten bei dem Anblick des Mutter-Tochter-Trios nicht schlecht: Neben ihrer 10-jährigen und 16-jährigen Kids könnte die 51-Jährige nämlich glatt als große Schwester durchgehen. Für den Schnappschuss schmissen sich die drei alle in cremefarbene Outfits, während Amanda ihren Look mit einem rosafarbenen Mantel optimierte.

Auch mit ihrem Outfit, das sie bei den diesjährigen Variety Club Showbusiness Awards in London trug, zog die Blondine alle Blicke auf sich. Ebenso wie auf Ausschnitt setzte Amanda mit ihrem petrolfarbenen Kleid vor allem auf viel Bein. Beim Betreten des Veranstaltungsortes brauchte Amanda sogar Hilfe, denn die Schleppe ihres Kleides stellte zwischenzeitlich eine große Herausforderung dar.

Amanda Holden, "Britain's Got Talent"-Jurorin

Amanda Holden im Oktober 2022

Amanda Holden, Schauspielerin

