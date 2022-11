Ohne Gigi Hadid: Leonardo DiCaprio feiert umringt von Models

Leonardo DiCaprio (48) gibt mal wieder den Partyhengst! Im Sommer trennte sich der Hollywoodstar nach fünf gemeinsamen Jahren von Camila Morrone (25). Nur kurz darauf soll sich der Schauspieler aber schon mit dem nächsten Topmodel getröstet haben: Er soll mittlerweile mit Gigi Hadid (27) anbandeln. Jetzt war der Oscar-Preisträger aber doch wieder solo unterwegs. Leo genoss eine ausgelassene Partynacht, umringt von Models.

Auf neuen Bildern, die Page Six vorliegen, ist der 48-Jährige bei einer Party von Stone Island in Miami zu sehen. Kurz nach Mitternacht kam der Titanic-Star an und feierte mit mehreren Models im VIP-Bereich. "Er unterhielt sich mit attraktiven Frauen an seinem Tisch", berichtete ein Insider von der Partynacht. Leos angeblicher Flirt Gigi sei dabei aber nicht in Sicht gewesen.

Dafür waren aber zahlreiche andere Promi-Gäste zugegen. Jared Leto (50), Floyd Mayweather und Zack Bia mischten sich ebenfalls unters Volk. "Jared Leto kam zu früh zur Party und chillte an seinem VIP-Tisch direkt neben dem DJ-Pult. Er machte sein eigenes Ding und genoss einfach die Musik und seine Freunde", erzählte eine Quelle gegenüber Page Six.

Getty Images Gigi Hadid posiert, Dezember 2015 in Milan

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Getty Images Jared Leto im Oktober 2022 bei der Fashion Week in Paris

