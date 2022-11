Gigi Hadid soll "sehr glücklich" mit Leonardo DiCaprio sein

Gigi Hadid (27) und Leonardo DiCaprio (47) heizen die Gerüchte weiter an! Seit einigen Wochen wird den beiden eine Turtelei nachgesagt. Nach seiner Trennung von Model Camila Morrone (25) soll der Schauspieler nun ein Auge auf die Laufstegschönheit geworfen haben. Während der Pariser Fashion Week wurden die zwei bereits zusammen in einem Hotel gesichtet. Insider berichteten, die beiden seien sehr verliebt ineinander. Eine weitere Quelle plauderte nun aus, dass Gigi viel Spaß an den Dates mit Leo habe.

Das Model und der Oscar-Preisträger sollen sich "in New York City treffen, wann immer sie können", so eine nahestehende Quelle gegenüber People. Außerdem verriet der Insider, dass die beiden angeblich viel Zeit auf Partys in der Metropole verbringen. "Sie scheint sehr glücklich darüber zu sein, ihn zu daten. Gigi fühlt sich zu ihm hingezogen und er behandelt sie wirklich gut", so die Behauptung.

Allerdings soll Gigis Schwester Bella Hadid (26) von der Liebelei mit dem Hollywoodstar nicht begeistert sein. Bella habe Angst, dass ihre große Schwester von dem 47-Jährigen verletzt werden könnte. Eine offizielle Bestätigung, ob die beiden ein Paar sind, gibt es bisher nicht.

Instagram / gigihadid Gigi Hadid mit ihrer blonden Mähne

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Getty Images Gigi und Bella Hadid im August 2019 in New Jersey

