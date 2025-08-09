Leonardo DiCaprio lobt Meryl Streep als beste Schauspielerin

Leonardo DiCaprio (50) hat in einem Interview offenbart, wie sehr ihn seine Kollegin Meryl Streep (76) beeindruckt. Der Schauspieler, der selbst zu den renommiertesten Namen Hollywoods zählt, sagte über Meryl: "Sie ist vielleicht die beste Schauspielerin der Welt." Die beiden teilten bisher zweimal die Leinwand: erstmals 1996 in dem Drama "Marvins Töchter" und zuletzt 2021 in der Netflix-Satire "Don't Look Up". Besonders die erste Zusammenarbeit mit der Hollywood-Ikone hinterließ bleibenden Eindruck bei Leonardo, wie er gegenüber Esquire erklärte.

Leonardo erinnerte sich daran, wie er damals beim Textdurchgehen den Gedanken hatte: "Was ist hier los? Wie soll das jemals gut aussehen?" Doch als er den fertigen Film schließlich im Kino sah, dachte er: "Oh mein Gott, sie ist die einzige Person, die völlig natürlich aussieht." Meryl Streep gilt tatsächlich als lebende Legende der Filmindustrie. Mit insgesamt 21 Oscar-Nominierungen und drei Gewinnen hält sie einen Rekord, der ihresgleichen sucht und auch von Leonardo selbst kaum übertroffen werden dürfte.

Dass Leonardo Schauspielgrößen bewundert, ist keine Seltenheit. Neben Meryl äußerte er sich in der Vergangenheit immer wieder begeistert über seine langjährige Freundin Kate Winslet (49) und betonte auch die Bedeutung von River Phoenix (†23). Den 1993 verstorbenen River sieht er als den größten Schauspieler seiner Generation. Dabei zeigt sich Leonardo bescheiden, denn er selbst wurde bereits mit 19 Jahren erstmals für einen Oscar nominiert, sechs weitere Nominierungen folgten und schließlich gewann er die Trophäe für das Western-Abenteuer "The Revenant" im Jahr 2015. Privat scheint Leonardo aktuell die Zeit mit seiner Freundin

Getty Images Leonardo DiCaprio und Meryl Streep, Schauspieler

Getty Images Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep und Jonah Hill bei einer Premiere

Getty Images Leonardo DiCaprio und Kate Winslet im Februar 2016