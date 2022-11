Wie ist die Beziehung von Charlotte Casiraghi zu ihrer Mama?

Haben die beiden ein gutes Verhältnis zueinander? Im Fürstentum Monaco läuteten im Juni 2019 die Hochzeitsglocken: Charlotte Casiraghi (36) und Dimitri Rassam gingen von da an als Ehepaar durchs Leben. Ein Jahr zuvor machten die beiden ihr Glück bereits mit der Geburt ihres kleinen Sohnes Balthazar Rassam komplett. Das Muttersein hat auch Charlottes Beziehung zu ihrer Mutter Caroline von Hannover (65) verändert.

Charlotte sagte in der neuesten Ausgabe des Town & Country Magazines, dass die Elternschaft eine "Übertragung der mütterlichen Verbindung" ausgelöst habe. "Natürlich hat man mehr Einfühlungsvermögen und versteht mehr Dinge", sagte die 36-Jährige. "Wenn man Mutter wird, akzeptiert man, dass die eigene Mutter nicht die einzige Mutter ist. Ich möchte nicht unbedingt alles preisgeben, was zwischen uns vor sich geht, aber es ist immer ambivalent", erklärte sie und fügte hinzu: "Ich habe das Gefühl, dass man selbst dann, wenn man seine eigenen Kinder hat, immer noch darum kämpft, seinen eigenen Raum zu haben."

Die Enkelin von Grace Kelly (✝52) sagte dem Magazin auch, dass das Interesse der Öffentlichkeit an ihrem Leben "nicht unbedingt etwas ist, worauf man stolz sein sollte oder wovon man überwältigt ist". Sie entscheide sich bewusst dafür, bestimmten Dingen keine Bedeutung beizumessen – wie zum Beispiel dem Gefühl, dass sie in einem Restaurant angestarrt wird – da das Wichtigste für sie "das ist, was sie persönlich aufbaut".

Getty Images Caroline von Hannover und Charlotte Casiraghi, Juni 2019

Getty Images Charlotte Casiraghi, Mai 2022

Getty Images Caroline von Hannover, Juli 2021

