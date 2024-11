Etwa offiziell? Charlotte Casiraghi mit neuem Freund gesehen

Seit einigen Monaten brodelt die Gerüchteküche um Charlotte Casiraghis (38) Liebesleben. Laut zahlreichen Medienberichten zufolge soll die Tochter von Caroline von Hannover (67) von ihrem Mann Dimitri Rassam getrennt sein und den französischen Schriftsteller Nicolas Mathieu daten. Doch was ist an den Gerüchten dran? Aktuelle Schnappschüsse, die Public vorliegen, bringen nun Licht ins Dunkel. Auf den Fotos, die in Paris entstanden sind, laufen Charlotte und Nicolas Hand in Hand durch die Straßen. Beide sind lässig in Jeans und Jacken gekleidet und strahlen bis über beide Ohren.

Wie das französische Magazin berichtet, sei es zwischen der Monegassin und dem Schriftsteller ziemlich ernst. Gerüchten zufolge sollen Charlotte und Nicolas sogar bereits zusammen in Paris leben. Offiziell bestätigt hat die 38-Jährige ihre neue Beziehung jedoch noch nicht. Das sollte Fans des Models nicht wundern, denn Charlotte ist bekannt dafür, ihr Privatleben strikt aus der Öffentlichkeit zu halten.

Am 19. November, dem Nationalfeiertag von Monaco, machte Charlotte eine Ausnahme. Gemeinsam mit ihrer Familie trat sie ins Rampenlicht und besuchte die berühmte Militärparade. Das Besondere: Sogar Charlottes Kinder waren mit von der Partie. Zusammen mit ihren beiden Söhnen, Raphaël und Balthazar, genoss die Tochter von Caroline von Hannover die Feierlichkeiten im monegassischen Palast.

Anzeige Anzeige

Getty Images Charlotte Casiraghi im Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Balthazar, Charlotte Casiraghi und Raphael im November 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige