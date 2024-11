Charlotte Casiraghi feiert mit Söhnen den Nationalfeiertag

Dieser Anblick bietet sich den Fans nicht allzu oft. Am 19. November wird in Monaco der Nationalfeiertag mit jeder Menge Events gefeiert. Das lässt sich auch die Fürstenfamilie nicht entgehen. Und es scheint tatsächlich die ganze Familie mitzufeiern – auch Charlotte Casiraghi (38), die Tochter von Caroline von Hannover (67). Wie Bilder der Gala zeigen, erscheint die 38-Jährige in Begleitung ihrer beiden Söhne Raphaël und Balthazar. Die beiden Royal-Sprösslinge beobachten zusammen mit ihrer Mama die Militärparade. Dabei kommt es zu einem niedlichen Zwischenfall, denn der sechsjährige Balthazar scheint irgendwann keine Lust mehr auf Stehen und Zuschauen zu haben. Als er anfängt, herumzuhampeln und zu winken, greift sein großer Bruder nach ihm und ermahnt ihn zur Ruhe.

Wer bei den Feierlichkeiten allerdings fehlt, ist Charlottes Ehemann und der Vater ihrer Kinder, Dimitri Rassam. Grund dafür könnten die Krisengerüchte sein, die seit Beginn des Jahres kursieren. Ein Insider berichtete der französischen Zeitschrift Voici von einem großen Drama kurz nach Weihnachten, das zur Trennung des Paares führte. Demnach habe der Filmproduzent sich über seine Frau lustig gemacht, woraufhin ihr der Kragen platzte. "Er ist gegangen, nachdem er die Tür zugeknallt hatte, und ließ sie mit den Kindern allein in Monaco. Sie hatte gerade noch Zeit, ihm hinterherzuschreien: 'Es ist aus!'", verriet die Quelle. Bisher ist das Ehe-Aus aber nicht offiziell.

Mit der Trennung würde eine rund fünfjährige Ehe zu Ende gehen. Geheiratet haben Charlotte und Dimitri im Sommer 2019, etwa ein Jahr, nachdem ihr gemeinsamer Sohn Balthazar das Licht der Welt erblickt hatte. Die beiden waren bereits seit 2017 ein Paar. Charlottes Sohn Raphaël aber stammt aus ihrer Beziehung zu dem Komiker Gad Elmaleh (53) und kam 2013 zur Welt. Aktuell ist nicht ganz klar, in welchem Verhältnis die 38-Jährige zu ihrem Ex-Mann Dimitri steht. Nur wenige Wochen, nachdem die Trennungsgerüchte laut wurden, gab es auch schon Spekulationen, die Nichte von Fürst Albert (66) habe bereits einen neuen Mann. Zumindest wurde der französische Schriftsteller Nicolas Mathieu beim Verlassen ihrer Wohnung beobachtet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Charlotte Casiraghi und ihr Ehemann Dimitri Rassam

Anzeige Anzeige

Getty Images Charlotte Casiraghi in Cannes, Mai 2024

Anzeige Anzeige