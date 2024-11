Caroline von Hannover strahlt bei Monacos Nationalfeiertag

Zum Nationalfeiertag Monacos versammelte sich die gesamte monegassische Fürstenfamilie auf einer Gala. Die Royals putzten sich alle heraus, aber Caroline von Hannover (67) war der Hingucker des Abends. Während Fürst Albert (66), seine Frau Charlène (46) und der Rest der Familie eher auf schlichte, einfarbige Kleidung setzten, funkelte das Kleid seiner Schwester: Bilder, die Bunte vorliegen, zeigen ihr bodenlanges, dunkelblaues Kleid, das über und über mit Glitzersteinen bedeckt ist. Das noble Dress soll rund 3.500 Euro wert sein. Um ihren glänzenden Look abzurunden, trug die Royal außerdem eine große Diamantkette.

Bei den zahlreichen Veranstaltungen zum Nationalfeiertag begeisterte aber auch Fürstin Charlène. So wohnte sie dem traditionellen Gottesdienst in einem schicken fliederfarbenen Hosenanzug bei. Die Schlichtheit ihres Looks betonte gekonnt die Eleganz der 46-Jährigen. Ein fesches Accessoire war der dezente Fascinator, den Charlène in ihrem kurzen Haar trug. An ihrer Seite strahlte ein gut gelaunter Albert in seiner Uniform, die er erwartungsgemäß auch am Abend der Gala trug.

So einig wie bei der Gala sieht man die Fürstenfamilie Monacos selten. Allerdings ist der Adelsclan auch immer wieder mit Negativschlagzeilen konfrontiert. In diesem Jahr überschattete ein Immobilienskandal den Fürstenpalast. Im Zentrum standen Carolines Söhne Pierre (37) und Andrea Casiraghi (40). Die beiden stiegen in das Business ein und sollen bei Aufträgen vom Fürsten bevorzugt behandelt worden sein – dabei geht die Vergabe eigentlich per Ausschreibungswettbewerb vonstatten. Das Wirtschaftsmagazin Bloomberg Business behauptete allerdings, dass Caroline die Strippenzieherin gewesen sei, indem sie auf ihren Bruder eingeredet habe. Ob das der Wahrheit entspricht, ist nicht klar.

Anzeige Anzeige

Getty Images Fürstin Charlène, Fürstenhaus Monaco

Anzeige Anzeige

Getty Images Caroline von Hannover und Fürst Albert beim Rosenball

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige