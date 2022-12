Herzerwärmend: Coupleontour-Ina macht ihre ersten Schritte

Coupleontour-Ina macht immer mehr Fortschritte. Im Juli mussten die Influencerin und ihre Ehefrau Vanessa einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Ina erlitt einen Schlaganfall und das kurz vor der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter. Doch mittlerweile scheint sie wieder auf dem Weg der Besserung zu sein, denn im Netz zeigt das Paar, wie sie sich zurück ins Leben kämpft. Nun posteten Coupleontour stolz ein Video von Inas ersten Gehversuchen!

In der Instagram-Story ihres gemeinsamen Accounts teilten Ina und Nessi einen herzerwärmenden Moment: Auf den Arm ihrer Liebsten gestützt wagt Ina die ersten Schritte seit ihrem Schlaganfall. Unsicher, aber tapfer läuft sie so die kurze Strecke des Krankenhausflures runter. "Du kannst die Wellen nicht stoppen. Aber du kannst lernen, auf ihnen zu surfen", stand über dem kurzen Clip. Wie es scheint, ist Ina hoch motiviert, bald auf den Rollstuhl verzichten zu können. Ihre Fans jedenfalls scheinen beeindruckt von so viel Mut: "Wow, ihr seid so stark. Ich glaube, ich kenne kein anderes Paar, das das schaffen würde", lautete eine private Fannachricht, die die beiden veröffentlichten.

Erst vor ein paar Tagen teilten Nessi und Ina ein erstes Familienfoto seit dem Vorfall. Mit dabei ist auch Baby Olivia. Die Kleine sitzt auf Vanessas Schoß und wird von ihren Mamas liebevoll angelächelt. Für das gemeinsame Bild haben sich beide zurechtgemacht und Ina trägt sogar ihren geliebten roten Lippenstift.

Instagram / inaontourx Coupleontour-Ina, Webstar

Instagram / nessiontourx Coupleontour, Webstars

Instagram / coupleontour Coupleontour Nessi und Ina mit ihrem Baby im November 2022

