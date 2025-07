"Geschenk": Nessiontour widmet Tochter Livi emotionale Worte

Vanessa Borck, besser bekannt als Nessiontour (28), hat ihrer Tochter Livi auf Instagram rührende Zeilen gewidmet. Anlass ist der bevorstehende dritte Geburtstag der Kleinen. In einem emotionalen Post reflektiert Nessi die vergangenen Jahre und teilt mit ihren Fans, wie sehr ihre Tochter ihr Leben verändert hat. "Bald wirst du drei Jahre alt. Drei Jahre, in denen du mein Leben schöner, wilder, ehrlicher gemacht hast, als ich es mir je hätte vorstellen können", schwärmt sie. Livi sei nicht nur ihr größtes Glück, sondern auch ein Licht in dunklen Zeiten gewesen.

In dem Post gewährt Nessi tiefe Einblicke in ihre Gefühlswelt und die Herausforderungen der letzten Jahre. Sie erinnert sich daran, wie sie bei Livis Geburt voller Ängste war, aber dank ihrer Tochter wieder Hoffnung fand. Besonders berührend wird es, als sie schildert, wie sie Livi fast den Namen "Olivia Hope Rose" gegeben hätte – ein Symbol für die Hoffnung, die sie ihr geschenkt habe. Die Influencerin erzählt liebevoll von kleinen Momenten, wie Livis Mut und Fürsorge, die sie als Mutter zutiefst berührt haben. "Abends sagst du mir immer, dass du mich lieb hast und mit mir kuscheln willst", beschreibt sie gefühlvoll und verspricht ihrer Tochter, immer ein sicherer Hafen für sie zu sein: "Du bist mein größtes Geschenk, mein Zuhause, mein kleines Mädchen, das mich jeden Tag daran erinnert, dass ich nie aufgeben darf."

Erst vor Kurzem hatte Nessi ihren Fans verraten, wie sie den Spagat zwischen Muttersein und ihrer Arbeit als Influencerin meistert. In einer Fragerunde auf Instagram gab sie offen zu: "Manchmal bin ich mega organisiert und manchmal ist hier pures Chaos". Die Social-Media-Bekanntheit verriet ehrlich, dass es nicht immer einen perfekten Plan gebe. Vielmehr sei es eine Mischung aus Liebe, ein bisschen Planung und jeder Menge Improvisation, die sie durch den hektischen Alltag bringe. Dabei beziehe sie ihre Tochter immer mit ein: "Ich nehme Livi einfach mit – in mein Leben, in meinen Alltag, in meinen Content."

Instagram / nessiontour Vanessa Borck mit ihrer Tochter Olivia

Instagram / nessiontour Nessiontour mit Liv, Mai 2025

RTL / Fine Lohmann Die neue "Princess Charming" Vanessa Borck alias nessiontour