"So viel Schmerz": Nessi erinnert sich an Inas Schlaganfall

Heute jährt sich ein einschneidendes Ereignis im Leben der Social-Media-Stars Ina (29) und Vanessa Borck (28): An genau diesem Tag vor drei Jahren erlitt Ina einen Schlaganfall, der die Beziehung der beiden auf eine harte Probe stellte. Vanessa, die damals mit ihrer gemeinsamen Tochter schwanger war, teilt in ihrer Instagram-Story bewegende Worte über diesen schicksalhaften Moment: "Auch wenn es inzwischen drei Jahre her ist, fühlt sich dieser Tag für mich immer noch schwer an. Es war der Tag, an dem sich alles verändert hat. Der Moment, in dem die Zeit stillstand – und mein Leben sich in ein Davor und ein Danach geteilt hat."

Die beiden waren damals noch ein Paar und standen die schwierige Zeit gemeinsam durch. Obwohl sich ihre Wege mittlerweile getrennt haben, spricht Nessi in ihrem emotionalen Rückblick von den Herausforderungen: "Ich weiß, dass wir diese Zeit überstanden haben. Ich weiß, dass ich heute anders lebe, neue Wege gehe, Entscheidungen treffe, die ich damals nie für möglich gehalten hätte. Aber dieser eine Tag, der kommt jedes Jahr zurück. Und auch wenn ich versuche, ihn so normal wie möglich zu verbringen, bleibt da immer dieses Ziehen im Herzen." Auch heute bleibt der 12. Juli für die Influencerin dennoch ein Datum, das sie tief berührt und sie an die vielen Veränderungen in ihrem Leben erinnert: "So viel ist passiert. So viel Schmerz, so viele Tränen, so viele Gespräche, Erinnerungen, Rückschläge und kleine Neuanfänge."

Ina und Vanessa wurden durch ihren gemeinsamen Social-Media-Account Coupleontour einem breiten Publikum bekannt. Vor Inas Schlaganfall erwartete das damals verheiratete Paar ihr erstes gemeinsames Kind, das Vanessa austrug. Die Schwangerschaft brachte viel Freude in das Leben der beiden, doch das überraschende gesundheitliche Ereignis überschattete diese glückliche Zeit. Fans erinnern sich noch gut an die besorgniserregenden Nachrichten von damals und unterstützten das Paar während der schwierigen Zeit durch zahlreiche Nachrichten und Genesungswünsche.

Anzeige Anzeige

Instagram / inaontour Nessi und Ina Borck, Ex-Partnerinnen

Anzeige Anzeige

AEDT / ActionPress Ina und Nessi von Coupleontour, Influencerinnen

Anzeige Anzeige

Instagram / inaontour Nessi und Ina von Coupleontour