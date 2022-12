"The Cosby Show"-Star Keshia Knight Pulliam ist schwanger

Keshia Knight Pulliam (43) hat freudige Nachrichten zu verkünden. In den vergangenen Jahren hätte es für den "The Cosby Show"-Star wohl nicht besser laufen können: Ende 2020 hielt ihr Freund Brad James um die Hand der brünetten Beauty an. Vor wenigen Monaten war ihr großer Tag dann endlich gekommen und das Paar heiratete im Kreise ihrer Liebsten. Nun verkündeten Keshia und Brad, dass sie gemeinsamen Nachwuchs erwarten.

Am Donnerstag waren die 43-Jährige und der Schauspieler in der Tamron Hall Show zu Gast, wo sie die Bombe platzen ließen. "Wir bekommen ein Baby", freute sich Keshia, bevor sie fortfuhr: "Nicht, dass ich versucht hätte, es zu verheimlichen, aber wenn man eine Fehlgeburt hatte, möchte man diesen Moment einfach genießen und sicherstellen, dass alles in Ordnung ist". Die Schwangerschaft ist der Schauspielerin mittlerweile auch deutlich anzusehen. Unter ihrem eng anliegenden Kleid zeichnete sich nämlich eine deutliche Wölbung ab, die Keshia während des TV-Auftritts auch immer wieder sanft streichelte.

Die Regisseurin ließ es sich im Anschluss ebenfalls nicht nehmen, die freudigen Neuigkeiten mit ihrer Community auf ihren Social-Media-Accounts zu teilen. So veröffentlichte sie ein kurzes Video, unter das sie den Song "Push It" der Band Salt-N-Pepa legte, unter anderem auf Instagram. Für das Paar ist diese Schwangerschaft etwas ganz Besonderes, da sie die Fans in der Vergangenheit immer wieder an ihrer Fruchtbarkeitsreise hatten teilhaben lassen.

Getty Images Keshia Knight Pulliam, Schauspielerin

Getty Images Brad James und Keshia Knight Pulliam

Getty Images Keshia Knight Pulliam, Oktober 2019

