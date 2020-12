Keshia Knight Pulliam (41) feiert ihre Verlobung! Die Schauspielerin, die unter anderem aus "The Cosby Show" und dem Musikfilm "Polly – Ein Engel auf Erden" bekannt ist, ist seit dem vergangenen Jahr mit ihrem Schauspielkollegen Brad James liiert. Kennengelernt hatten die beiden sich am Set von "Stolz und Vorurteil". Nun wollen sie ihre Beziehung aufs nächste Level heben. Brad hat seiner Liebsten einen Antrag gemacht: Der "Marry Me for Christmas"-Star und Keshia werden heiraten!

Diese Nachricht gab das Paar gegenüber People bekannt. Demnach hat der 39-Jährige Anfang des Monats in Atlanta bei einer kleinen Feier um die Hand seiner zwei Jahre älteren Partnerin angehalten – und ihr einen maßgefertigten Diamantring an den Finger gesteckt. Es sei ein "magischer, intimer, [...] Abend voller Liebe" für die zwei gewesen, bei dem neben ihren engsten Familienangehörigen auch Keshias dreijährige Tochter Ella aus ihrer ersten Ehe anwesend war.

Auch auf Instagram teilte die Schauspielerin ihren Fans die tolle Botschaft bereits mit. "Mein Herz ist so voller Freude!", schwärmte sie zu einem Bild mit ihrem zukünftigen Mann und ihrer Tochter, das bei dem Verlobungsdinner entstanden ist.

Brad James und Keshia Knight Pulliam

Keshia Knight Pulliam, Oktober 2019

Keshia Knight Pulliam und Brad James, Juli 2020

