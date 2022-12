An ihrem Geburtstag: Sam Asghari verwöhnt seine Britney!

Sam Asghari (28) hat sich für seine Traumfrau eine ganz besondere Überraschung einfallen lassen! Der Beau ist nun schon seit 2016 der Mann an der Seite von Britney Spears (41) – im Juni dieses Jahres besiegelten die zwei ihre große Liebe dann mit einer absoluten Traumhochzeit. Nun feierte die Sängerin ihren 41. Geburtstag. Zu diesem feierlichen Anlass legte ihr Ehemann Sam sich nun ordentlich ins Zeug!

An ihrem Geburtstag lag Britney mit einer Erkältung flach – Sam ließ es sich aber dennoch nicht nehmen, den Ehrentag seiner Frau gebührend zu feiern und überraschte sie mit Luftballons, Kerzen und mehreren Törtchen. On top gab es sogar noch ein Geburtstagsständchen. Die gerührte Blondine hielt die Aktion in einem Video auf Instagram fest. "Mein Mann hat mich überrascht! [...] Ich liebe dich. Es sind Mr. und Mrs. Asghari!", schrieb sie dazu.

Auch Britneys Fans gratulierten ihr zu ihrem Geburtstag. "Gute Besserung! Und ich hoffe, du hast den glücklichsten Geburtstag überhaupt!", schrieb unter anderem eine Followerin. Andere wiederum sorgten sich um die Blondine und spekulierten, ob es sich überhaupt um ihre Stimme in dem Clip handelt.

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears' Geburtstagsüberraschung

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears' Geburtstagsüberraschung

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears mit ihrem Verlobten Sam Asghari

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de