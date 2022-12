Interview im TV: Eric Sindermann will in den USA Fuß fassen

Macht sich Eric Sindermann (34) bald auch in den Vereinigten Staaten einen Namen? In den vergangenen Jahren erlangte der einstige Handballer durch seine Teilnahme an mehreren Reality-TV-Formaten große Bekanntheit. So war er beispielsweise bereits bei Ex on the Beach oder Promi Big Brother zu sehen. Seine Fans hält der Designer im Netz zudem regelmäßig über seinen Alltag auf dem Laufenden. Jetzt verriet Eric, dass er sein erstes Interview in den USA gegeben hat.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der 34-Jährige nun mehrere Beiträge, mit denen er die großen Neuigkeiten ankündigte. "Irgendwie mögen mich die Amerikaner. Das erste Mal im amerikanischen TV", schrieb der Berliner unter einem kurzen Ausschnitt des Interviews. Anschließend verriet Dr.Sindsen, dass er sich von dem kleinen Fernsehauftritt erhoffe, etwas bekannter in den USA zu werden. "Ich bin auch realistisch. Die Konkurrenz ist hier viel größer und es war nur ein kleines Interview", fuhr Eric fort. Dennoch habe es ihn viel Überwindung gekostet und er sei stolz auf sich, es gemacht zu haben.

Bei vielen Fans kam der TV-Auftritt des ehemaligen Sommerhaus-Kandidaten allerdings nicht sonderlich gut an. Besonders seine Artikulation und sein englischer Wortschatz wurden kritisiert. "Finde es schade, dass ich heute so viele Nachrichten bekommen habe, wie schlecht mein Englisch doch ist. [...] Zumindest traue ich mich, zu sprechen und suche Gespräche", setzte sich Eric allerdings gegen die Hater zur Wehr.

ActionPress Eric Sindermann, Reality-TV-Star

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann im Oktober 2022

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, Reality-TV-Star

