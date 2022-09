Eric und Kathas Liebes-Chaos: Sommerhaus-Bewohner genervt!

Was sagen eigentlich die TV-Kollegen zum Drama zwischen Eric Sindermann (34) und Katha Hambuechen? Aktuell kämpfen der Designer und seine damalige Partnerin im Sommerhaus der Stars um das begehrte Preisgeld von 50.000 Euro. Doch bereits seit Tag eins fliegen zwischen dem einstigen Paar immer wieder die Fetzen – dabei dauert es jedoch nie lange, bis sich die zwei wieder in den Armen liegen. Den Sommerhaus-Teilnehmern Stephen (48) und Katharina Dürr ging das Liebes-Chaos zwischen den beiden total gegen den Strich!

Gegenüber Promiflash erklärten Stephen und Katharina, dass ihnen das Drama ihrer Sommerhaus-Kollegen ziemlich auf die Nerven ging. "Es geht uns dann schon ziemlich auf den Senkel. Die beiden haben ja alle irgendwie mit reingezogen", erklärten der Schauspieler und seine Liebste im Interview und fügten hinzu, dass sie mit den beiden Streithähnen dennoch ein gutes Verhältnis hatten. "Einzeln waren sie allerdings relativ entspannt. [...] Sind ja beide nicht auf den Kopf gefallen", erklärten die zwei im Interview.

Durch das Hin und Her vermuteten einige Sommerhaus-Bewohner sogar bereits, dass Eric und Katha den Zuschauern nur etwas vormachen würden. "Da die beiden sehr schnell von einem Extrem in das andere geswitcht sind, kam es uns schon so vor, als würden die beiden eine Show abziehen, um Sendezeit zu generieren und gegebenenfalls auch alle Mitbewohner zu täuschen", vermuteten die beiden. Unterhaltend sei es für die Dürrs jedoch dennoch gewesen.

Getty Images Katharina und Stephen Dürr bei der Bachelor Party 2012

Bieber, Tamara Eric Sindermann und Katharina Hambuechen im Mai 2022

Instagram / katharina_duerr_ Katharina und Stephen Dürr, Sommerhaus-Bewohner 2022

