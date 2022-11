77 Tannen: Jill Biden enthüllt Weihnachtsdeko im Weißen Haus

Jill Biden (71) ist schon in Weihnachtsstimmung. Alle Jahre wieder wird der Sitz des US-Präsidenten zur Weihnachtszeit ordentlich herausgeputzt. Bereits vergangenes Jahr konnte die First Lady beweisen, dass sie ein Händchen für Dekoration hat. 2021 putzte sie das Weiße Haus glamourös und besinnlich heraus. In diesem Jahr wurde dann richtig aufgefahren: Jill verwandelte das Weiße Haus in ihr ganz persönliches Winter-Wunderland.

Am Montag präsentierte Jill ihre Weihnachtsdeko bei einer offiziellen Pressekonferenz im Weißen Haus, wie unter anderem Hollywood Life berichtete. "Wir hoffen, dass Sie sich bei ihrem Besuch im People's House in den geschichtsträchtigen Räumen mit der Weihnachtsdeko, den verspiegelten Ornamenten und den reflektierenden Lichtern wie zu Hause fühlen", freute sich die Frau von Joe Biden (80). Ganze 77 Tannenbäume schmücken die Räume und reichen zum Teil bis hoch an die Decke. Außerdem scheint das ganze Gebäude durch eine Vielzahl von Lichterketten und leuchtenden Kunstschnee zu erstrahlen.

Über ihren Twitter-Account gab Jill kurz vor der offiziellen Enthüllung schon ein paar kleine Einblicke in ihre diesjährige Dekoration. Zu den absoluten Highlights scheinen dabei vor allem die lebensgroßen Repliken ihrer Haustiere zu gehören, die zwischen dem Kunstschnee sitzen. Ihre Inspiration sei in diesem Jahr ein klassisches amerikanisches Weihnachtsfest gewesen, meinte Jill.

Anzeige

Getty Images Jill Biden im Weißen Haus, November 2022

Anzeige

Getty Images Jill Biden im Roosevelt-Zimmer im Weißen Haus, 2022

Anzeige

Getty Images First Lady Jill Biden, November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de