"One Tree Hill"-Bevin spricht erstmals über Tod ihres Mannes

Bevin Prince (40) blickt auf eine schwere Zeit in ihrem Leben zurück. Im vergangenen Februar hatte der One Tree Hill-Star einen schweren Schicksalsschlag verkraften müssen: Bevins Ehemann Will Friend war vom Blitz getroffen worden und wenig später auf dem Weg ins Krankenhaus verstorben – er wurde gerade einmal 33 Jahre alt. Nun sprach Bevin zum ersten Mal offen über Wills Tod.

Am vergangenen Freitag gab die 40-Jährige ihr erstes Interview seit dem Verlust ihres geliebten Ehemannes. "Es war ein Tag wie jeder andere, den wir schon eine Million Mal erlebt haben. Der Sturm war weit weg, wir waren auf dem Boot – alles war in Ordnung. Und dann, von einem Moment auf den anderen, veränderte sich alles", erinnerte sie sich im "1 on 1 With Jon Evans"-Podcast zurück. Bevin fuhr fort, dass neben den Eheleuten auch eine Krankenschwester und ein ehemaliges Mitglied des Militärs an Bord gewesen seien, die alles in ihrer Macht Stehende getan hätten, um Will zu retten. "Meiner Meinung nach hätte man zu diesem Zeitpunkt absolut nichts mehr für ihn tun können", versicherte die Schauspielerin nachdenklich.

Weiterhin erzählte sie, dass sie an manchen Tagen besser mit ihrer Trauer zurechtkomme als an anderen. "Als Will starb, sagte ich: 'Okay, ich hatte das Glück, die Art von Liebe und Unterstützung und Partnerschaft zu erfahren, von der ich weiß, dass so viele Menschen sie nie erfahren werden'". Aus diesem Grund wolle sie nun alles tun, um die Menschen in ihrem Umfeld glücklich zu machen.

Instagram / bevinaprince Will Friend und Bevin Prince im September 2020

Instagram / bevinaprince Will Friend und seine Ehefrau Bevin Prince

Instagram / bevinaprince Will Friend und Bevin Prince im Juni 2019

