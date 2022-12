Spoiler? "Temptation Island"-Sandra meint, sie war treu!

Hat Sandra Sicora (30) hier ungewollt zu viel verraten? Die Influencerin und Tommy Pedroni testen momentan ihre Liebe bei Temptation Island V.I.P. – das scheint jedoch bisher in die Hose zu gehen. Denn sie versteht sich gut mit dem Verführer Flocke. Bis auf Umarmungen und ein bisschen Kuscheln sah man bisher zwar keine verfänglichen Bilder. Aber wird das auch so bleiben? Sandra meint nun, sie war Tommy treu!

In ihrer Instagram-Story fragte ein Follower, wie es sich angefühlt hat, den Franzosen zu betrügen. Offenbar will der User Sandra damit provozieren. Ihre Antwort könnte nun den Ausgang der Show verraten: "Das kann ich dir leider nicht beantworten, da ich ihn nicht betrogen habe." Auch in der Show betonte sie bis zum jetzigen Zeitpunkt immer, treu zu sein. Ihre Aussage klingt jedoch so, als würde sie sich auch auf die noch kommenden Folgen beziehen.

In Folge neun gab es eine pikante Szene, in der Flocke und Sandra kurz unter der Decke verschwanden. Die Influencerin dachte sich nichts dabei, doch ihrem Freund Tommy taten diese Bilder sehr weh. Beim Lagerfeuer flossen sogar Tränen bei ihm.

RTL / Frank J. Fastner Tommy Pedroni und Sandra Sicora, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2022

Instagram / sandra.sicora Tommy Pedroni und Sandra Sicora, Oktober 2021

Temptation Island V.I.P., RTL+ Tommy Pedroni bei "Temptation Island V.I.P."

