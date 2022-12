Sandras "Temptation Island V.I.P."-Flirt: So sehr litt Tommy

Tommy Pedroni musste beim vergangenen Temptation Island V.I.P.-Lagerfeuer eine Menge schlucken. Der Reality-TV-Star und seine Freundin Sandra Sicora (30) wollten ihre Beziehung in der Show auf die Probe stellen – die Brünette ist die erste große Liebe des Blondschopfs. Jedoch flirtete die Influencerin ganz schön viel mit Verführer Flocke und kuschelte sogar mit ihm. Tommy kam auf diese Szenen gar nicht klar, wie er Promiflash verriet!

"Die Bilder waren für mich sehr schlimm. Es hat sich für mich angefühlt, als ob ich in einem Film wäre und es nicht wahr ist, was ich gerade sehe", erzählte er im Promiflash-Interview und ergänzte, dass auch die aufbauenden Worte seiner Jungs nichts daran ändern konnten, dass er enttäuscht und traurig war. Am meisten habe ihn verletzt, dass Sandra das Gekuschel mit Flocke seiner Auffassung nach genossen hat. Für den Beau sei das in dem Moment viel zu viel gewesen: "Ob es noch eine Chance für uns gibt, wusste ich in dem Moment nicht."

Beim Lagerfeuer warf Tommy die Überlegung in den Raum, dass Sandra ihn schon zuvor betrogen haben könnte. Dafür gebe es aber keine Anhaltspunkte, betonte er nun: "Ich stand unter Schock und habe das gesagt, obwohl Sandra nie etwas gemacht hat während unserer Beziehung, das mich an ihrer Treue hat zweifeln lassen."

