Weihnachten steht vor der Tür: Das sind die schönsten Filme!

Weihnachten steht kurz bevor! Zum Einstimmen auf die gemütlichste Zeit des Jahres darf neben Glühwein, Spekulatius und Plätzchen auf gar keinen Fall auf die alljährlichen Weihnachtsfilme verzichtet werden. Ob Kino-Neuheiten, Eigenproduktionen der Streamingdienste oder altbekannte Klassiker – Promiflash hat euch eine kleine Auswahl der schönsten Streifen zur Weihnachtszeit zusammengestellt. Mit diesen Filmen kann es sich auf der Couch mit einer heißen Schokolade gemütlich gemacht werden!

Netflix hat im Dezember so einiges zu bieten. Mit der Romcom "Falling for Christmas" feiert Lindsay Lohan (36) ihr Schauspiel-Comeback. Aber auch "Christmas With You" und "Scrooge: Ein Weihnachtsmusical" sind einige Weihnachts-Neuheiten des Streamingdienstes. Neben den neuen Streifen kann auf der Plattform auch auf ältere Film-Hits zugegriffen werden. Darunter "The Christmas Chronicles" und "Holidate" mit Emma Roberts (31).

Auf Netflix kommen aber auch Serienfans zum Fest der Liebe auf ihre Kosten. In der norwegischen Dramedy-Serie "Weihnachten zu Hause" sucht die Protagonistin zum Weihnachtsfest das perfekte Date. Aber auch mit der deutschen Komödie "ÜberWeihnachten" kann perfekt für mehrere Stunden am Stück abgeschaltet werden.

Traditionen gehören zum Weihnachtsfest dazu. Warum sich also nicht alle Jahre wieder "Kevin – Allein zu Haus", "Der Grinch" und die "Santa Clause"-Reihe ansehen? Aber auch Drei Haselnüsse für Aschenbrödel und "Der kleine Lord" gehören für den ein oder anderen während der Feiertage einfach dazu. Romantisch wird es zudem bei "Last Christmas" mit Emilia Clarke (36). In der Romcom mit einem unvorhersehbaren Twist am Ende bleibt kein Auge trocken.

Wer all die alten Kamellen satthat, sollte dieses Jahr nicht auf Ryan Reynolds (46) und Will Farrells neuen Film "Spirited" verzichten. Darin wird Dickens Weihnachtsgeschichte neu und zudem musikalisch aufgelegt. Aber auch alle Grinches werden mit dem neuen Kinofilm "Violent Night" mit Stranger Things-Star David Harbour (47) in der Hauptrolle bestens versorgt.

Netflix Filmplakat von "Holidate"

Stefan Borup / Netflix Ida Elise Broch in "Weihnachten zu Hause"

ActionPress Macaulay Culkin und Daniel Stern in "Kevin – Allein zu Haus"

ActionPress Cedric (Ricky Schroder) in "Der kleine Lord"

Getty Images Ryan Reynolds und Will Ferrell bei der Premiere von "Spirited"

