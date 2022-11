Netflix-Charts: So stimmt ihr euch auf die Adventszeit ein

Dieses Wochenende könnt ihr es euch so richtig gemütlich machen! Es steht nicht bloß der erste Advent bevor, sondern auch viele tolle Filme und Serien auf dem Streamingdienst Netflix. Neben den neuesten Weihnachtsfilmen haben es aber auch einige spannende Serien derzeit den Nutzern total angetan. Besonderer Beliebtheit erfreuen sich derzeit die neue Serie "Wednesday" und der Weihnachtsfilm "The Noel Diary"!

Um sich auf die festliche Zeit im Dezember einzustimmen, bietet Netflix so einige eigenproduzierte Weihnachtsfilme an. Auf Platz 1 der Filme befindet sich derzeit das romantische Weihnachtsdrama "The Noel Diary". Aber auch die Romcoms "Christmas With You" und "Falling for Christmas" sind hoch im Rennen. Mit Letzterer feiert Lindsay Lohan (36) ihr Schauspiel-Comeback! Nicht ganz so weihnachtlich, aber definitiv ein Film für die ganze Familie ist "Schlummerland" – ein brandneuer Abenteuerfilm mit Jason Momoa (43) in einer der Hauptrollen!

Die Serien-Charts führt die neue Serie "Wednesday" an. Dabei handelt es sich um ein Spin-off des Klassikers "The Addams Family". Dicht dahinter schließt sich die Neuheit der Dark-Macher "1899" an. Die Darsteller dürften für einige Fans des Streamingdienstes keine Unbekannten sein. Mit dabei sind nämlich unter anderem Andreas Pietschmann (53) aus "Dark" und Élite-Darsteller Miguel Bernardeau (25)! Die Jugendserie "Élite" selbst reiht sich auf Platz 3 direkt dahinter ein.

Netflix Jason Momoa und Marlow Barkley in "Schlummerland"

Netflix Aneurin Barnard, Emily Beecham, Andreas Pietschmann in "1899"

Netflix / Keith Bernstein Imelda Staunton in "The Crown"

