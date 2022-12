Nach 17 Jahren: "Liebe braucht keine Ferien"-Sequel kommt!

Da dürfen sich die Fans des Klassikers auf was freuen! 2006 kam "Liebe braucht keine Ferien" in die Kinos. Mit Cameron Diaz (50), Jude Law (49), Kate Winslet (47) und Jack Black (53) in den Hauptrollen ist die Romanze ausgesprochen prominent besetzt. Kein Wunder also, dass der Streifen zu einem echten Kultfilm wurde. Besonders in der Weihnachtszeit hat der Film verlässlich Hochkonjunktur – und es kommt noch besser: Zurzeit beginnen die Arbeiten an einem Sequel!

Wie die britische Zeitung The Sun jetzt unter Berufung auf einen Insider berichtete, sollen gerade die Vorbereitungen für einen Nachfolger laufen: "Der Plan ist, im kommenden Jahr mit den Dreharbeiten zu beginnen. Der Großteil des Casts steht bereits." Gedreht werden solle demnach vor allem an Orten im Vereinigten Königreich, aber auch in anderen europäischen Staaten. "Es wird witzig und herzerwärmend", schürte die Quelle die Vorfreude.

Dem Klassiker einen zweiten Teil zu verpassen, mache durchaus Sinn, fügte der Insider hinzu: "Er ist einer der erfolgreichsten Filme seiner Art und wird jedes Jahr von Millionen Menschen geschaut." Daher sei das Interesse groß, zu erfahren, was aus den Charakteren inzwischen geworden ist.

Anzeige

Getty Images Cameron Diaz, November 2014

Anzeige

Action Press Jude Law in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Kate Winslet im September 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de