Prinzessin Kates grünes Kleid wird zur Lachnummer im Netz!

Prinzessin Kate (40) ist derzeit Hohn auf Social Media ausgesetzt! Die Brünette befindet sich mit ihrem Gatten Prinz William (40) auf großer USA-Reise. Während ihres Trips nach Boston nahm das Paar an der Verleihung des Earthshot Preises teil. Auf dem Event wurden Projekte unterstützt, die etwas Gutes für den Klimaschutz tun. Passend dazu trug Kate ein Kleid in Grün. Wegen dieses Kleides macht sich jetzt das Internet über sie lustig!

Das hellgrüne hautenge Kleid, das Kate trug, lässt sich farblich sehr leicht bearbeiten. Mittels eines sogenannten Green Screens ist es dann zum Beispiel möglich, Fotos auf den grünen Hintergrund zu projizieren. Das taten User im Netz und amüsierten sich köstlich. So wurde das Kleid als Werbetafel für die Doku der Royal-Aussteiger Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) genutzt, auch wurde die Brünette in eine Pizza verwandelt, in ein Skelett oder auch in ein Gefäß voller Süßigkeiten. Wie RTL berichtet, sei das Kleid glücklicherweise aber nur geliehen gewesen...

Ein Outfit hat Kate allerdings immer in ihrem Koffer verstaut. Jessica Storoschuk, Expertin für die Geschichte der Royals, erklärte im Interview mit Page Six, dass es eine bestimmte Garderobe für jede Reise der 40-Jährigen gebe: "Mitglieder des britischen Königshauses sind verpflichtet, mit einem schwarzen Ensemble zu reisen, für den Fall, dass der Monarch oder ein anderer hochrangiger Royal während der Reise verstirbt." Diese Regel sei eingeführt worden, als der Vater der Queen (✝96), King George VI. (✝56), während eines königlichen Besuchs in Kenia im Jahr 1952 verstorben ist.

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William im Dezember 2022

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William auf ihrer Tour durch die USA, Dezember 2022

Getty Images Prinzessin Kate bei der Beerdigung der Queen

